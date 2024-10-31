Держборг подешевшав: що це значить для України

Знизилась середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України. Загалом це значення зменшилось на 21,8%.

Як це вплине на ситуацію в Україні

З 1 січня і до кінця вересня цього року середньозважена вартість держборгу зменшилась з 6,24 до 4,88 відсотка. Це зниження означає, що Україні доведеться платити меншу суму за обслуговування боргу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.

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Зверніть увагу! Середня строковість держборгу становить більш як 11 років.

З чого складається борг:

58% – пільгові позики від МФО та урядів інших держав;

27% – цінні папери випущені на внутрішньому ринку;

12% – цінні папери, що були випущені на зовнішньому ринку;

3% – позики від ком банків та інших фінустанов.

Зауважте! Станом на 30 вересня 2024 року, державний та гарантований державою борг України сягнув 6,4 трильйона гривень (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 155,7 мільярда доларів).