За підсумками 2024 року, інфляція в Україні сягнула 12%
10 січня 2025, 18:13Читать новость на русском
Річна інфляція в Україні прискорилась торік. Відповідно до підрахунків, вона сягнула 12%.
Як змінились ціни в кінці 2024 року
У грудні 2024 року інфляція на споживчому ринку зросла на 1,4%, порівняно з листопадом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.
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При цьому, базова інфляція у грудні, порівняно з листопадом склала 1,3%. У річному вимірі це значення – 10,7%.
Як змінились ціни у грудні:
- харчові продукти подорожчали на 1,8%;
- безалкогольні напої – на 1,8%
Найбільше стало помітним зростання ціни на:
- овочі – на 3,7%;
- молоко – на 4,2%;
- масло – на 5,2%;
- олію – на 5,1%;
- сир і м'який сир – на 2,9%.
Які продукти та послуги подешевшали у грудні
У грудні яйця подешевшали на 1,5%. Також знизилась ціна на:
- одяг;
- утримання житла;
- ремонт;
- залізничний пасажирський транспорт.