Как изменились цены в конце 2024 года

В декабре 2024 года инфляция на потребительском рынке выросла на 1,4%, по сравнению с ноябрем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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При этом, базовая инфляция в декабре, по сравнению с ноябрем составила 1,3%. В годовом измерении это значение – 10,7%.

Как изменились цены в декабре:

  • продукты питания подорожали на 1,8%;
  • безалкогольные напитки – на 1,8%

Больше всего стал заметным рост цены на:

  • овощи – на 3,7%;
  • молоко – на 4,2%;
  • масло – на 5,2%;
  • масло – на 5,1%;
  • творог и мягкий сыр – на 2,9%.

Какие продукты и услуги подешевели в декабре

В декабре яйца подешевели на 1,5%. Также снизилась цена на:

  • одежду;
  • содержание жилья;
  • ремонт;
  • железнодорожный пассажирский транспорт.


Как изменились цены в Украине / Госстат