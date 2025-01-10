Как изменились цены в конце 2024 года

В декабре 2024 года инфляция на потребительском рынке выросла на 1,4%, по сравнению с ноябрем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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При этом, базовая инфляция в декабре, по сравнению с ноябрем составила 1,3%. В годовом измерении это значение – 10,7%.

Как изменились цены в декабре:

продукты питания подорожали на 1,8%;

безалкогольные напитки – на 1,8%

Больше всего стал заметным рост цены на:

овощи – на 3,7%;

молоко – на 4,2%;

масло – на 5,2%;

масло – на 5,1%;

творог и мягкий сыр – на 2,9%.

Какие продукты и услуги подешевели в декабре

В декабре яйца подешевели на 1,5%. Также снизилась цена на:

одежду;

содержание жилья;

ремонт;

железнодорожный пассажирский транспорт.



Как изменились цены в Украине / Госстат