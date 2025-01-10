Як змінились ціни в кінці 2024 року

У грудні 2024 року інфляція на споживчому ринку зросла на 1,4%, порівняно з листопадом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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При цьому, базова інфляція у грудні, порівняно з листопадом склала 1,3%. У річному вимірі це значення – 10,7%.

Як змінились ціни у грудні:

  • харчові продукти подорожчали на 1,8%;
  • безалкогольні напої – на 1,8%

Найбільше стало помітним зростання ціни на:

  • овочі – на 3,7%;
  • молоко – на 4,2%;
  • масло – на 5,2%;
  • олію – на 5,1%;
  • сир і м'який сир – на 2,9%.

Які продукти та послуги подешевшали у грудні

У грудні яйця подешевшали на 1,5%. Також знизилась ціна на:

  • одяг;
  • утримання житла;
  • ремонт;
  • залізничний пасажирський транспорт.


Як змінились ціни в Україні / Держстат