Як змінились ціни в кінці 2024 року

У грудні 2024 року інфляція на споживчому ринку зросла на 1,4%, порівняно з листопадом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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При цьому, базова інфляція у грудні, порівняно з листопадом склала 1,3%. У річному вимірі це значення – 10,7%.

Як змінились ціни у грудні:

харчові продукти подорожчали на 1,8%;

безалкогольні напої – на 1,8%

Найбільше стало помітним зростання ціни на:

овочі – на 3,7%;

молоко – на 4,2%;

масло – на 5,2%;

олію – на 5,1%;

сир і м'який сир – на 2,9%.

Які продукти та послуги подешевшали у грудні

У грудні яйця подешевшали на 1,5%. Також знизилась ціна на:

одяг;

утримання житла;

ремонт;

залізничний пасажирський транспорт.



Як змінились ціни в Україні / Держстат