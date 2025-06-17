Перекази з картки на картку: що зміниться для українців з 1 липня

З 1 червня змінились ліміти на перекази з картки на картку. У липні впровадження нововведень не передбачено.

Які ліміти на картки встановлено зараз

У червні ліміти на картки змінили задля того, аби протидія шахраям відбувалася ефективніше сказав банкір Сергій Мамедов у коментарі 24 Каналу.

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Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.

Як зазначає НАБУ, ліміти на перекази зараз діють такі:

для клієнтів низького ризику максимальна сума переказу складає 100 тисяч гривень на місяць;

середнього ризику – 100 тисяч гривень;

високого – 50 тисяч гривень.

Нагадаємо! Станом на зараз, не підлягають оподаткуванню перекази, що здійснювались родичами першого та другого ступеню споріднення