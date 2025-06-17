17 червня, 17:27
Перекази з картки на картку: що зміниться для українців з 1 липня
Основні тези
- З червня змінили ліміти на перекази з картки на картку для протидії шахрайству.
- Клієнти з низьким ризиком можуть переказувати до 100 тисяч гривень на місяць, середнього ризику – 100 тисяч гривень, високого – 50 тисяч гривень.
З 1 червня змінились ліміти на перекази з картки на картку. У липні впровадження нововведень не передбачено.
Які ліміти на картки встановлено зараз
У червні ліміти на картки змінили задля того, аби протидія шахраям відбувалася ефективніше сказав банкір Сергій Мамедов у коментарі 24 Каналу.
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Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.
Як зазначає НАБУ, ліміти на перекази зараз діють такі:
- для клієнтів низького ризику максимальна сума переказу складає 100 тисяч гривень на місяць;
- середнього ризику – 100 тисяч гривень;
- високого – 50 тисяч гривень.
Нагадаємо! Станом на зараз, не підлягають оподаткуванню перекази, що здійснювались родичами першого та другого ступеню споріднення