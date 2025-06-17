Укр Рус
Економіка Новини економіки Перекази з картки на картку: що зміниться для українців з 1 липня
17 червня, 17:27
2

Перекази з картки на картку: що зміниться для українців з 1 липня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • З червня змінили ліміти на перекази з картки на картку для протидії шахрайству.
  • Клієнти з низьким ризиком можуть переказувати до 100 тисяч гривень на місяць, середнього ризику – 100 тисяч гривень, високого – 50 тисяч гривень.

З 1 червня змінились ліміти на перекази з картки на картку. У липні впровадження нововведень не передбачено.

Які ліміти на картки встановлено зараз

У червні ліміти на картки змінили задля того, аби протидія шахраям відбувалася ефективніше сказав банкір Сергій Мамедов у коментарі 24 Каналу.

Читайте також США і Велика Британія підписали угоду щодо зниження мит: які тарифи не знизили

 

Сергій Мамедов

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку

Лише в 3 – 5% випадків громадяни скаржаться на проблеми пов'язані з картковими лімітами. Однак у більшості випадків ситуацію вдається оперативно врегулювати: якщо людина може підтвердити джерело доходу, ліміт переглядається на її користь.

Як зазначає НАБУ, ліміти на перекази зараз діють такі:

  • для клієнтів низького ризику максимальна сума переказу складає 100 тисяч гривень на місяць;
  • середнього ризику – 100 тисяч гривень;
  • високого – 50 тисяч гривень.

Нагадаємо! Станом на зараз, не підлягають оподаткуванню перекази, що здійснювались родичами першого та другого ступеню споріднення