Як змінились ціни у червні: що подорожчало найбільше

В середньому ціни на продукти у червні подорожчали на 3,2% проти попереднього місяця. Це більше, ніж у травні, коли продукти подорожчали на 2,6%. Найбільше у ціні додали яйця у червні.

Які продукти подорожчали найбільше

Найбільше подорожчали у червні яйця – на 17,2%.

На 10,9 – 4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці.

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Як змінились в ціні інші продукти

Хліб та хлібопродукти подорожчали на 3,9%.

М'ясо і м'ясопродукти – на 3,3%.

Риба і рибопродукти – на 2,9%.

Макаронні вироби – на 2,3%.

Соняшникова олія – на 2,1%.

Як змінились ціни на інші категорії товарів

Загалом ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%. На алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.

підвищилися на 2,4%. На алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%. Одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%.

подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%. Ціни на транспорт зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно.

зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно. У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг і телефонного обладнання на 3,0%.

Яловичина та фрукти навпаки подешевшали на 1,1% за аналогічний період.

Графік зміни ціни протягом року в Україні / Інфографіка Держстату

Ситуація з інфляцією в Україні

Інфляція на споживчому ринку в червні проти травня становила 3,1%, з початку року – 17,4%.

Базова інфляція в червні проти травня – 1,6%, з початку року – 11,4%.

У червні рівень інфляції в Україні пришвидшився до 20,1% річних. В НБУ зауважили, що інфляційні очікування надалі погіршуються. Регулятор пояснив, що пришвидшення інфляції у червні було зумовлене як загальносвітовими тенденціями, так і внутрішніми чинниками, насамперед пов’язаними із війною.

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Заступник глави НБУ Ніколайчук вважає, що українці можуть не боятись гіперінфляції, це дуже нереалістичний сценарій. В НБУ прогнозують, що інфляція сягне 20+% за підсумками 2022 року.

Що таке інфляція

Інфляція – це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці, пояснюють в НБУ. Зауважте, що чим вищий рівень її рівень в країні – тим більшу загрозу він несе для економіки.

Також у червні НБУ агресивно підвищив облікову ставку до 25%. На думку регулятора, завдяки цьому депозити стануть прибутковішими, водночас сильного впливу на кредити це рішення не матиме.

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