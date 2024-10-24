Мінсоцполітики планує введення накопичувальної пенсійної системи у 2026 році

Зараз в Україні діє солідарна пенсійна система. Тобто теперішнє покоління "платить" виплати пенсіонерам через податки.

Як буде відбуватися перехід на нову пенсійну систему

Міністерка Оксана Жолнович розповіла, що Мінсоцполітики уже підготувало законопроєкт про запуск другого рівня пенсійної системи. Реалізація ініціативи має розпочатися з 2026 року.

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Жолнович уточнила, що для впровадження нової системи, потрібно оптимізувати ЄСВ та ПДФО. Йдеться не про підвищення податків, а про їх розподіл.

Так, наприклад, 22% ЄСВ будуть поділені так:

20% має надходити у ПФУ;

2% – у накопичувальний фонд.

Зауважте! За цією схемою з ПДФО будуть мінусувати 3%.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Це не критично в рамках всієї держави, але буде спрямовано безпосередньо на рахунок родині, що потім теж повернеться в ту ж саму економіку, але не у вигляді податку, а у вигляді інвестиційного ресурсу.

Жолнович зауважує, що попри готовність до запуску у 2026 році, терміни можуть коригуватися, зважаючи на просування законопроєкту. Зокрема, йдеться про розгляд у ВРУ. Цей документ уже перебуває на обговоренні Мінфіну та міжнародних партнерів.

Зверніть увагу! У Мінсоцполітики підготували декілька законопроєктів. Зміни стосуватимуться і чинної солідарної системи.