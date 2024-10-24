Как будет происходить переход на новую пенсионную систему
Министр Оксана Жолнович рассказала, что Минсоцполитики уже подготовило законопроект о запуске второго уровня пенсионной системы. Реализация инициативы должна начаться с 2026 года.
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Жолнович уточнила, что для внедрения новой системы, нужно оптимизировать ЕСВ и НДФЛ. Речь идет не о повышении налогов, а об их распределении.
Так, например, 22% ЕСВ будут разделены так:
- 20% должно поступать в ПФУ;
- 2% – в накопительный фонд.
Заметьте! По этой схеме с НДФЛ будут минусовать 3%.
Это не критично в рамках всего государства, но будет направлено непосредственно на счет семье, что потом тоже вернется в ту же экономику, но не в виде налога, а в виде инвестиционного ресурса.
Жолнович отмечает, что несмотря на готовность к запуску в 2026 году, сроки могут корректироваться, ввиду продвижения законопроекта. В частности, речь идет о рассмотрении в ВРУ. Этот документ уже находится на обсуждении Минфина и международных партнеров.
Обратите внимание! В Минсоцполитики подготовили несколько законопроектов. Изменения будут касаться и действующей солидарной системы.