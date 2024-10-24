Як буде відбуватися перехід на нову пенсійну систему

Міністерка Оксана Жолнович розповіла, що Мінсоцполітики уже підготувало законопроєкт про запуск другого рівня пенсійної системи. Реалізація ініціативи має розпочатися з 2026 року.

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Жолнович уточнила, що для впровадження нової системи, потрібно оптимізувати ЄСВ та ПДФО. Йдеться не про підвищення податків, а про їх розподіл.

Так, наприклад, 22% ЄСВ будуть поділені так:

20% має надходити у ПФУ;

2% – у накопичувальний фонд.

Зауважте! За цією схемою з ПДФО будуть мінусувати 3%.

Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Це не критично в рамках всієї держави, але буде спрямовано безпосередньо на рахунок родині, що потім теж повернеться в ту ж саму економіку, але не у вигляді податку, а у вигляді інвестиційного ресурсу.

Жолнович зауважує, що попри готовність до запуску у 2026 році, терміни можуть коригуватися, зважаючи на просування законопроєкту. Зокрема, йдеться про розгляд у ВРУ. Цей документ уже перебуває на обговоренні Мінфіну та міжнародних партнерів.

Зверніть увагу! У Мінсоцполітики підготували декілька законопроєктів. Зміни стосуватимуться і чинної солідарної системи.