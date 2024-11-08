НКРЕКП хоче збільшити тариф на передачу електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розгляне пропозицію, відносно зростання вартості передачі електроенергії. Засідання має відбутись 13 листопада.

Як може зрости цей тариф

НКРЕКП може прийняти проєкт відносно подорожчання передачі електроенергії у наступному році до 665,26 гривні за мегават-годину. Це на 25,8% більше ніж цьогоріч, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

Читайте також Тарифи на електроенергію та газ зростатимуть: у НБУ пояснили коли чекати на подорожчання

Зверніть увагу! Тариф на передачу для зеленої металургії може сягнути 352,73 гривні за мегават-годину.

Відповідно до теперішнього прогнозу, у 2025 році витрати на спеціальні обов'язки сягнуть 30 мільярдів гривень. Це орієнтовно 46% від усіх видатків оператора системи передачі за тарифом на передачу.

Як має змінитись ситуація у 2025 році:

прогнозується, що обсяг загальної передачі на наступний рік сягне 98 651 мільйон кіловатів-годин;

середньозважений "зелений" тариф в наступному році має сягнути 6 437,28 гривні за мегават-годину.

Зауважте! Регулятор також може зменшити тариф на послуги з диспетчерського управління на 10%, тобто, до 95,07 гривні за мегават-годину.