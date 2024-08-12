На скільки збільшились обсяги купівлі валюти НБУ на минулому тижні

Продаж валюти НБУ на минулому тижні знизився на 30%. Це значення зменшилось до 541,2 мільйона доларів.

Що відбулось на ринку валют

"Чистий" продаж валюти на міжбанку на минулому тижні сягнув 540,9 мільйона доларів. Для порівняння, тижнем раніше це значення складало 767,7 мільйона доларів.

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Обсяг купівлі валюти НБУ на минулому тижні зріс до 0,25 мільйона доларів. Курс у цей період змінювався так:

офіційний курс долара впав на 11 копійок – до 41,11 гривні за долар з 41,22 гривні за долар;

на готівковому ринку долар в середньому складав 41,37 гривні.

Статистика регулятора свідчить про те, що сальдо між обсягами купівлі та продажу валюти населенням у період з понеділка по четвер минулого тижня, розширилось. Воно збільшилось з 33,7 до 57 мільйонів доларів.

Протягом липня офіційний курс гривні знизився загалом на 57 копійок. При цьому, в травні падіння складало аж 90 копійок.