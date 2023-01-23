Як змінився курс за вихідні
23 січня 2023, 09:49Читать новость на русском
За вихідні не відбувся різкий стрибок курсу, тож долар залишився у вже звичному коридорі. А от євро продовжує рости.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 23 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривні (-5 копійок проти 20 січня), а купити за 40,55 гривні (без змін).
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- Готівкове євро банки купують за 42,70 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 43,40 гривні (+10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,23 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,53 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 43,16 гривні (+42 копійки), а продаж – 43,60 гривні (+18 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,35 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,45 гривні (+5 копійок).
- Євро купують по 43,20 гривні (+10 копійок), а продають за 43,37 гривні (+7 копійок).
Курс долара цього тижня
Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, розповів, що стабільності курсу в останній тиждень січня сприятиме контрольована інфляція та грошові надходження від країн-партнерів.
Саме економічні фактори дають змогу прогнозувати подальшу стабільність на валютному ринку: до кінця січня курс долара залишатиметься у звичному діапазоні в 40 – 41 гривень за долар.