Як змінився курс за вихідні

За вихідні не відбувся різкий стрибок курсу, тож долар залишився у вже звичному коридорі. А от євро продовжує рости.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривні (-5 копійок проти 20 січня), а купити за 40,55 гривні (без змін).

Читайте також Як річниця повномасштабного вторгнення вплине на долар у лютому

Готівкове євро банки купують за 42,70 гривні (+10 копійок), а продають в середньому за 43,40 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,23 гривні (+2 копійки), а продають – за 40,53 гривні (-12 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають – за (-12 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 43,16 гривні (+42 копійки), а продаж – 43,60 гривні (+18 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,35 гривні (+4 копійки), а продаж – 40,45 гривні (+5 копійок).

(+4 копійки), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 43,20 гривні (+10 копійок), а продають за 43,37 гривні (+7 копійок).

Курс долара цього тижня

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 Каналу, розповів, що стабільності курсу в останній тиждень січня сприятиме контрольована інфляція та грошові надходження від країн-партнерів.