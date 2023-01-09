Чи змінився курс долара за вихідні

Курс долара на готівковому ринку практично не змінився за вихідні, за виключенням обмінників. Там курс купівлі американської валюти зріс на 17 копійок.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 9 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 6 січня), а купити за 40,75 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 41,90 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,77 гривні (+7 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,47 гривні (+17 копійок), а продають – за 40,83 гривні (+9 копійок), за даними finance.ua.

(+17 копійок), а продають – за (+9 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,47 гривні (+35 копійок), а продаж – 42,95 гривні (+31 копійка).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (без змін), а продаж – 40,75 гривні (+5 копійок).

(без змін), а продаж – (+5 копійок). Євро купують по 42,40 гривні (+10 копійок), а продають за 42,74 гривні (+14 копійок).

Чого чекати від долара наступного тижня

Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, що цього тижня на готівковому валютному ринку має домінувати тренд на зміцнення національної валюти. Період масованих виплат зарплат залишився позаду, тож джерел додаткового попиту на валюту з боку фізичних осіб стає менше.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Спроби розхитати курс, звичайно, можуть повторюватися, але навряд чи вони будуть успішними. На мою думку, найближчі 7 днів курс долару на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,10 – 40,90 гривень за долар.

Інший банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.