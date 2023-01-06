Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 6 січня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40,20 гривні (без змін проти 5 січня), а купити за 40,75 гривні (-5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 42 гривні (без змін), а продають в середньому за 42,70 гривні (-10 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 40,30 гривні (-21 копійка), а продають – за 40,74 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42,12 гривні (-18 копійок), а продаж – 42,64 гривні (-5 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,60 гривні (без змін), а продаж – 40,70 гривні (-5 копійок).
- Євро купують по 42,30 гривні (-10 копійок), а продають за 42,60 гривні (-10 копійок).
Чого чекати від долара наступного тижня
Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу зауважив, що у період з 9 по 15 січня на валютному ринку не очікується значних змін.
Очікується, що наступного тижня курс американського долара буде співставним з курсом останніх двох місяців – 40 – 41 гривень за долар.