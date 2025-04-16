Зміни на валютному ринку: злотий почав дешевшати у другій половині квітня

Останні декілька днів офіційний курс злотого демонстрував зростання. 16 квітня відчутними стали інші тенденції. Курс злотого почав поступово знижуватись.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 16 квітня, офіційний курс злотого в Україні сягнув 10,88 гривні (-9 копійок, порівняно з 15 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс у банках та обмінниках

У банках середній курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився так:

купівля – 10,30 гривні за злотий (-15 копійок);

продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

купівля – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок);

продаж – 10,85 гривні за злотий (без змін).

Скільки треба витратити, щоб купити 100 злотих сьогодні

щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно витратити приблизно – 1 115 гривень;

для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 085 гривень.

Скільки можна виручити за здачу 100 злотих зараз