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16 квітня, 11:54
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Зміни на валютному ринку: злотий почав дешевшати у другій половині квітня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Станом на 16 квітня офіційний курс злотого в Україні становить 10,88 гривні.
  • У банках курс покупки злотого знизився до 10,30 гривні, а в обмінниках до 10,70 гривні.

Останні декілька днів офіційний курс злотого демонстрував зростання. 16 квітня відчутними стали інші тенденції. Курс злотого почав поступово знижуватись.

Офіційний курс злотого в Україні

Станом на 16 квітня, офіційний курс злотого в Україні сягнув 10,88 гривні (-9 копійок, порівняно з 15 квітня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Як змінився курс у банках та обмінниках

У банках середній курс злотого, за даними "Мінфіну", змінився так:

  • купівля – 10,30 гривні за злотий (-15 копійок);
  • продаж – 11,15 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках, своєю чергою, ситуація така:

  • купівля – 10,70 гривні за злотий (-5 копійок);
  • продаж – 10,85 гривні за злотий (без змін).

Скільки треба витратити, щоб купити 100 злотих сьогодні

  • щоб купити 100 злотих у банку, сьогодні потрібно витратити приблизно – 1 115 гривень;
  • для придбання 100 злотих в обміннику необхідно уже орієнтовно – 1 085 гривень. 

Скільки можна виручити за здачу 100 злотих зараз

  • якщо здавати 100 злотих у банку, сьогодні можна виручити приблизно – 1 030 гривень;
  • а от при здачі 100 злотих в обмінник необхідно мати уже – 1 070 гривень.