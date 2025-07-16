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16 липня, 13:14
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Зміни таки є: що сталося з курсом злотого в середині липня 2025

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Офіційний курс злотого в Україні на 16 липня складає 11,47 гривні.
  • У банках купівля злотого становить 11,10 гривні (-5 копійок), продаж - 11,65 гривні; в обмінниках купівля - 11,40 гривні (-5 копійок), продаж - 11,51 гривні (-4 копійки).

Курс злотого продовжує бути стабільним. В середині липня відчувається здешевшання цієї валюти.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні?

Станом на 16 липня, офіційний курс злотого – 11,47 гривні (-1 копійка, порівняно з 15 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ

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Як зріс курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", в банках середній курс злотого змінився таким чином:

  • купівля – 11,10 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 15 липня);
  • продаж – 11,65 гривні за злотий (без змін).

Є певні зміни і в обмінниках:

  • купівля – 11,40 гривні за злотий (-5 копійок);
  • продаж – 11,51 гривні за злотий (-4 копійок).

Яку суму можна отримати за здачу 100 злотих зараз?

  • якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 110 гривень;
  • при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити орієнтовно – 1 140  гривень.

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні?

  • у банку 100 злотих можна купити зараз за орієнтовно – 1 165 гривень;
  • в обміннику така покупка обійдеться у  – 1 151 гривні.