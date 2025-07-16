Как изменился официальный курс злотого в Украине?
По состоянию на 16 июля, официальный курс злотого – 11,47 гривны (-1 копейка, по сравнению с 15 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ
Читайте также Новых санкций не будет: почему ЕС не вводит ограничения против России
Как вырос курс злотого в банках и обменниках?
По данным "Минфина", в банках средний курс злотого изменился следующим образом:
- покупка – 11,10 гривны за злотый (-5 копеек, если сравнивать с 15 июля);
- продажа – 11,65 гривны за злотый (без изменений).
Есть определенные изменения и в обменниках:
- покупка – 11,40 гривны за злотый (-5 копеек);
- продажа – 11,51 гривны за злотый (-4 копеек).
Какую сумму можно получить за сдачу 100 злотых сейчас?
- если обменивать 100 злотых в банке, можно получить ориентировочно – 1 110 гривен;
- при обмене 100 злотых в обменнике, есть возможность выручить ориентировочно – 1 140 гривен.
Сколько надо гривен, чтобы купить 100 злотых сегодня?
- в банке 100 злотых можно купить сейчас за ориентировочно – 1 165 гривен;
- в обменнике такая покупка обойдется в – 1 151 гривну.