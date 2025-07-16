Як змінився офіційний курс злотого в Україні?

Станом на 16 липня, офіційний курс злотого – 11,47 гривні (-1 копійка, порівняно з 15 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ

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Як зріс курс злотого у банках та обмінниках?

За даними "Мінфіну", в банках середній курс злотого змінився таким чином:

купівля – 11,10 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 15 липня);

продаж – 11,65 гривні за злотий (без змін).

Є певні зміни і в обмінниках:

купівля – 11,40 гривні за злотий (-5 копійок);

продаж – 11,51 гривні за злотий (-4 копійок).

Яку суму можна отримати за здачу 100 злотих зараз?

якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 110 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити орієнтовно – 1 140 гривень.

Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні?