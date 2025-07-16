Як змінився офіційний курс злотого в Україні?
Станом на 16 липня, офіційний курс злотого – 11,47 гривні (-1 копійка, порівняно з 15 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ
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Як зріс курс злотого у банках та обмінниках?
За даними "Мінфіну", в банках середній курс злотого змінився таким чином:
- купівля – 11,10 гривні за злотий (-5 копійок, якщо порівнювати з 15 липня);
- продаж – 11,65 гривні за злотий (без змін).
Є певні зміни і в обмінниках:
- купівля – 11,40 гривні за злотий (-5 копійок);
- продаж – 11,51 гривні за злотий (-4 копійок).
Яку суму можна отримати за здачу 100 злотих зараз?
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати орієнтовно – 1 110 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, є можливість виручити орієнтовно – 1 140 гривень.
Скільки треба гривень, щоб купити 100 злотих сьогодні?
- у банку 100 злотих можна купити зараз за орієнтовно – 1 165 гривень;
- в обміннику така покупка обійдеться у – 1 151 гривні.