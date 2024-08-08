Скорочення експорту і збільшення імпорту: які зміни відбулися у Китаї

Китай скоротив експорт у інші країни. Водночас відбулося зростання рівня імпорту, що здійснює КНР.

Як змінилась ситуація у Китаї

Загальний експорт Китаю цьогоріч зріс. У порівнянні з липнем 2023 року, у доларовому вираженні, він збільшився на 7%. Для порівняння, у червні експорт зростав на 8,6%.

Читайте також Цінопад валют: долар в обмінниках найсуттєвіше подешевшав

Водночас імпорт КНР у липні зріс на 7,2%. Прогнозувалось, що це значення складатиме лише 3,5%.

Як Китай співпрацює з іншими країнами

Липневе зростання експорту Китаю цьогоріч не відповідає очікуванням. Раніше передбачалось, що це значення складатиме 9,7%.

Експорт КНР до Росії у липні скоротився. Теперішній показник на 3% менший (у доларовому вираженні), якщо порівнювати зі значеннями минулого року. Експорт Китаю до інших країн був на такому рівні у липні:

показник експорту Китаю до США зріс на орієнтовно 8%;

до Асоціації держав Південно-Східної Азії – 12%;

до ЄС – майже 8%.

При цьому, імпорт із Росії у Китай у липні зріс на 5%. Співпраця з іншими країнами у цей період була така: