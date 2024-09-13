Як змінились пенсії українців з початку 2024 року

У 2024 році пенсії українців зросли. Збільшенню сприяло проведення березневої індексації, перерахунок та надання спеціальних надбавок.

Як змінився розмір пенсій українців

Лише за перше півріччя 2024 року розмір середньої пенсії зріс на 8%. Станом на 1 липня він сягнув 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів цей показник – 6 216,20 гривень.

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Цікаво! В Україні проживаю більш як 10 мільйонів пенсіонерів. 60,6% з них жінки, 39,4% – чоловіки.

Які пенсії отримують українці станом на 1 липня: