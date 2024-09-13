Як змінився розмір пенсій українців

Лише за перше півріччя 2024 року розмір середньої пенсії зріс на 8%. Станом на 1 липня він сягнув 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів цей показник – 6 216,20 гривень.

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Цікаво! В Україні проживаю більш як 10 мільйонів пенсіонерів. 60,6% з них жінки, 39,4% – чоловіки.

Які пенсії отримують українці станом на 1 липня: