Як змінився розмір пенсій українців
Лише за перше півріччя 2024 року розмір середньої пенсії зріс на 8%. Станом на 1 липня він сягнув 5 816,62 гривні, для працюючих пенсіонерів цей показник – 6 216,20 гривень.
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Цікаво! В Україні проживаю більш як 10 мільйонів пенсіонерів. 60,6% з них жінки, 39,4% – чоловіки.
Які пенсії отримують українці станом на 1 липня:
- більша частина українських пенсіонерів – 26,14% має пенсію менш як 3 тисячі гривень;
- 17,32% осіб мають виплати від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,59% пенсіонерів отримують пенсію від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,47% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 12,48% – більш як 10 тисяч гривень.