Как изменился размер пенсий украинцев

Только за первое полугодие 2024 года размер средней пенсии вырос на 8%. По состоянию на 1 июля он достиг 5 816,62 гривны, для работающих пенсионеров этот показатель – 6 216,20 гривен.

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Интересно! В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров. 60,6% из них женщины, 39,4% – мужчины.

Какие пенсии получают украинцы по состоянию на 1 июля: