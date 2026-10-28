Пенсія по інвалідності для II групи: скільки платитимуть з 1 листопада

У листопаді 2026 року держава не планує проводити окреме масове підвищення пенсій по інвалідності. Таким чином, суми у гаманцях більшості громадян залишаться на попередньому рівні.

Як зміняться пенсії для людей з II групою інвалідності з 1 листопада

Розмір щомісячної допомоги розраховується за чіткою формулою, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.

Громадяни з II групою інвалідності мають право на пенсію, яка становить 90% від суми, яку особа отримувала б за віком за наявності повного страхового стажу. Фінальна цифра визначається індивідуально, адже ПФУ враховує розмір офіційної зарплати та кількість відпрацьованих років.

Зверніть увагу! Якщо ж необхідного стажу бракує, то людині призначається соціальна допомога.

Вона не може бути нижчою за 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році становить орієнтовно 2 076 гривень.

Водночас для українців, яким інвалідність встановлена з дитинства, ця сума є фіксованою й не залежить від того, скільки років вони працювали.

Зокрема, особливі умови фінансового захисту передбачені для колишніх військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Учасники бойових дій, які отримали другу групу інвалідності, отримують 80% від свого грошового забезпечення. При цьому закон суворо фіксує нижню межу – така виплата не може бути меншою за 13 822 гривні.

Право на підвищені пенсії мають і громадяни зі статусом ліквідатора Чорнобильської катастрофи. Для цієї категорії українців з другою групою інвалідності мінімальна гарантована пенсія складає 7 884 гривні.

Важливо! Однак пенсії для людей з II групою інвалідності з 1 листопада не зміняться.

Нагадаємо, що остання масштабна індексація соціальних виплат в Україні відбулася ще 1 березня 2026 року. Наступний плановий перерахунок, який відчутно вплине на доходи громадян, уряд планує провести лише навесні 2027 року.