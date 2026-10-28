Пенсія по інвалідності для II групи: скільки платитимуть з 1 листопада
У листопаді 2026 року держава не планує проводити окреме масове підвищення пенсій по інвалідності. Таким чином, суми у гаманцях більшості громадян залишаться на попередньому рівні.
Як зміняться пенсії для людей з II групою інвалідності з 1 листопада
Розмір щомісячної допомоги розраховується за чіткою формулою, про що офіційно повідомляє Пенсійний фонд України.
Громадяни з II групою інвалідності мають право на пенсію, яка становить 90% від суми, яку особа отримувала б за віком за наявності повного страхового стажу. Фінальна цифра визначається індивідуально, адже ПФУ враховує розмір офіційної зарплати та кількість відпрацьованих років.
Зверніть увагу! Якщо ж необхідного стажу бракує, то людині призначається соціальна допомога.
Вона не може бути нижчою за 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році становить орієнтовно 2 076 гривень.
Водночас для українців, яким інвалідність встановлена з дитинства, ця сума є фіксованою й не залежить від того, скільки років вони працювали.
Зокрема, особливі умови фінансового захисту передбачені для колишніх військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
- Учасники бойових дій, які отримали другу групу інвалідності, отримують 80% від свого грошового забезпечення. При цьому закон суворо фіксує нижню межу – така виплата не може бути меншою за 13 822 гривні.
- Право на підвищені пенсії мають і громадяни зі статусом ліквідатора Чорнобильської катастрофи. Для цієї категорії українців з другою групою інвалідності мінімальна гарантована пенсія складає 7 884 гривні.
Важливо! Однак пенсії для людей з II групою інвалідності з 1 листопада не зміняться.
Нагадаємо, що остання масштабна індексація соціальних виплат в Україні відбулася ще 1 березня 2026 року. Наступний плановий перерахунок, який відчутно вплине на доходи громадян, уряд планує провести лише навесні 2027 року.