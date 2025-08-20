Від початку введення гривні в обіг до сьогодні мінімальна зарплата в Україні зросла у понад 500 разів. Найменший розмір за понад 3 десятиліття становив 15 гривень, а максимальний – 8 тисяч гривень.

Якою була мінімалка за понад 30 років незалежності?

У 1996 році, коли в обіг ввели гривню, мінімальна зарплата в Україні становила 15 гривень, що у співвідношення до курсу долара того часу становило трішки більше, ніж 8 доларів. У 1997 році показники були на такому ж рівні, дізнався 24 Канал.

Однак вже у 1998 році мінімалка зросла до 55 гривень на кінець року, або ж до 22,5 долара в еквіваленті. Надалі розмір зарплати змінювався таким чином:

У 1999 та 2000 роках мінімальна зарплата сягнула 74 гривень й враховуючи офіційний курс долара, ця сума була на рівні майже 18 доларів.

У 2000 році розмір мінімальної зарплати відносно долара сягнув 21,7 долара. В нацвалюті українці тоді отримували суму в 118 гривень.

З 2001 по 2005 роки мінімальна зарплата зі 140 гривень сягнула до 332 гривень, що у співвідношенні від 26 доларів до 64,8 долара.

А з 2006 по 2008 роки сума змінилася з 400 гривень до 605 гривень, тобто з 79,2 долара до 115 доларів.

Зауважте! Період з 2000 року по 2008 рік часто називали "долар по 5", адже впродовж 8 років курс не змінювався з позначки 5 доларів.

У 2009 році мінімальна зарплата була на рівні 744 гривень, а це було тоді 95,5 долара. Курс долара у той період почав рости.

У 2010 році співвідношення мінімальної зарплати до курсу долара становило 922 гривні, або 116,26 долара. А з 2011 по 2013 роки мінімалка зросла до 1 218 гривень, що становило тоді 152,44 долара.

Попри те, що мінімалка у 2014 році збереглася на рівні 2013 року, однак через зростання курсу доларовий еквівалент мінімальної зарплати знизився до 102,5 долара. Водночас у 2015 році він знизився майже вдвічі – до 63 доларів.

Все почалося змінюватися у 2017 році, коли мінімальну зарплату підвищили до 3 200 гривень. У співвідношенні це було трішки більше, аніж 120 доларів. А у 2018 році розмір був встановлений на рівні 3 723 гривнях, або ж майже 137 доларів. У 2019 році – це 4 173 гривні, або ж 161,5 долара.

Впродовж 2020 – 2025 років мінімалка зросла з 5 000 гривень до 8 000 гривень, що в доларовому еквіваленті – від 185,4 долара до 188,23 долара.

Цікаво! Якщо мінімальний розмір відносно курсу долара на сьогодні на рівні 188 доларів, то розмір середньої зарплати відносно курсу американської валюти – 552 долари.