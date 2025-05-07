Британська розвідка: падіння цін на нафту погіршує фінансову ситуацію в Росії

Британська розвідка зазначає, що різке зниження цін на нафту серйозно б'є по російській економіці. За умов збереження низьких цін на нафту Росії доведеться активніше витрачати фінансові резерви, аби покривати держвидатки.

Економічне становище Росії

Зниження світових цін на нафту серйозно ускладнило можливість Росії профінансувати державний бюджет на 2025 рік, передає 24 Канал з посиланням на допис Міністерства оборони Британії в X.

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Мінфін Росії уже зменшив очікувані доходи від продажу нафти й газу на 25% – з 10,94 трильйона до 8,32 трильйона рублів (з 135 до 103 мільярдів доларів). На цьому тлі прогноз бюджетного дефіциту збільшено утричі – з 0,5% до 1,7% ВВП.

Попри послаблення надходжень, російська влада й далі надає пріоритет фінансуванню армії.

За даними розвідки, Кремль підвищив загальний обсяг державних витрат на 2025 рік ще на 830 мільярдів рублів (приблизно 10,2 мільярда доларів), посилюючи ризики для економічної стабільності.

Зауважте! Британська розвідка раніше повідомляла про зростання втрат армії Росії у війні проти України та вербування іноземців для участі в бойових діях.