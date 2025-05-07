Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу розповів, що тактика росіян не змінилася до триденного перемир'я, яке запропонував Владімір Путін. Їм важливо створити нестерпні умови передусім для цивільного населення України.

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Росіянам не вдається досягнути мети терору

Військові кажуть, що нічого нового – ні цієї ночі, ні під час попередніх обстрілів – вони не бачили.

Він додав, що насправді, цей "шахедний" терор, до якого вдаються росіяни, спрямований саме проти мирного населення.

І їхня тактика тут проста: "Якщо ми не можемо нічого зробити зі Збройними Силами України, то залишається тиснути на цивільне населення", яке, на думку агресора, має схилити владу до будь-якого перемир'я – на будь-яких умовах, вигідних Росії,

– сказав Сергій Кузан.

Він додав, що ЗСУ навчилися ефективно протидіяти обстрілам, а цивільне населення щиро підтримують військових. Незламність українського народу проявляється не в гаслах, а в готовності пережити увесь той терор, який чинить ворог.

Кузан додав, що в Росії вже визнають: українці виявилися набагато стійкішими за росіян. Дестабілізувати всю Росію і призвести до її поразки у війні, значно ймовірніші, ніж в Україні.

Нас часто переконують у зворотному: що українці слабші, що держава і армія нібито неспроможні. Але, за оцінками самих ворогів, інституційно ми сильніші й стійкіші. У нас значно вища готовність витримати ракетний чи дроновий терор, а також будь-які інші удари. А от Росія вже показала свою вразливість,

– сказав Кузан.

Він додав, що коли Пригожин з "вагнерівцями" розпочав похід на Москву, то не знайшлося нікого, хто б його зупинив. І так само не знайдеться того, хто зупинить іншого командира, якщо той захоче захопити владу. Саме цього боїться російська верхівка. Він підсумував, що Росія сильна, поки має нафтові доходи і здатна платити генералам. Але коли ситуація погіршиться – терпіти й бути такими стійкими, як українці, вони не зможуть.