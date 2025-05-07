Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Дивіться також У Києві від обстрілу загинула сім'я, яка прихистила 10 котів: одного знайшли живим з опіками

Що відомо про комбіновану атаку 7 травня

Юрій Ігнат зазначив, що російська армія запустила по Україні 187 БпЛА. За його словами, Повітряні сили знищили 81 дрон, ще 64 безпілотники – локаційно втрачено.

Інформація може уточнюватися, плюс-мінус 1 – 2 дрони можуть бути змінені,

– додав він.

Також ворог застосовував 5 балістичних ракет "Іскандер-М" або KN23. Ігнат зазначив, що протиповітряною обороною було збито дві цілі. Точний тип ракет фахівці встановлять після дослідження уламків.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Додамо, цією ночі ворог двічі атакував Київ. Спочатку ворог вдарив балістикою, а під ранок місто атакував дронами. Також було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині.