Після нічної та ранкової атаки росіяни продовжують територизувати українців. Удень 7 травня "Шахеди" фіесуються в різних областях. Де існує небезпека, розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Шахед" влучив у дім: киянка розповіла, як пережила обстріли Києва з чотирма дітьми

Де летать ворожі БпЛА

16:38, 7 травня У Запоріжжі пролунали вибухи.

16:31, 7 травня Запоріжжя! У напрямку міста ворожий БпЛА з південного сходу.

16:27, 7 травня Полтава! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.

16:19, 7 травня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

16:06, 7 травня Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА БпЛА на Харківщині, курс – західний/південно-/північно-західний;

БпЛА на межі Харківщини і Донеччини, курс – південно-західний/північно-західний;

БпЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний;

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – південно-західний.

16:00, 7 травня Дніпропетровська область (Павлоградський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

15:54, 7 травня Харків! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.

15:51, 7 травня Запоріжжя! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.

15:48, 7 травня Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.

15:46, 7 травня Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

15:26, 7 травня Ворожі БпЛА на сході Харківської області продовжують рух у західному, південно-західному та північно-західному напрямках.