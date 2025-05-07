Після нічної та ранкової атаки росіяни продовжують територизувати українців. Удень 7 травня "Шахеди" фіесуються в різних областях. Де існує небезпека, розповідає 24 Канал.
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Де летать ворожі БпЛА
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Запоріжжя! У напрямку міста ворожий БпЛА з південного сходу.
Полтава! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА
- БпЛА на Харківщині, курс – західний/південно-/північно-західний;
- БпЛА на межі Харківщини і Донеччини, курс – південно-західний/північно-західний;
- БпЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний;
- БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – південно-західний.
Дніпропетровська область (Павлоградський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Харків! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.
Запоріжжя! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Ворожі БпЛА на сході Харківської області продовжують рух у західному, південно-західному та північно-західному напрямках.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку.