После ночной и утренней атаки россияне продолжают територизировать украинцев. Днем 7 мая "Шахеды" фиесуются в разных областях. Где существует опасность, рассказывает 24 Канал.

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Где летают вражеские БпЛА

16:43, 7 мая Днепр, Полтава, Запорожье! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах!

16:38, 7 мая В Запорожье прогремели взрывы.

16:31, 7 мая Запорожье! В направлении города вражеский БпЛА с юго-востока.

16:27, 7 мая Полтава! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока.

16:19, 7 мая Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока.

16:06, 7 мая Информация о движении вражеских ударных БпЛА БпЛА на Харьковщине, курс – западный/южно-/северо-западный;

БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курс – юго-западный/северо-западный;

БпЛА на Запорожье, курс – северо-западный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс – юго-западный.

16:00, 7 мая Днепропетровская область (Павлоградский р-н) – угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления.

15:54, 7 мая Харьков! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока.

15:51, 7 мая Запорожье! Вражеские ударные БпЛА в направлении города с юго-востока.

15:48, 7 мая Запорожская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с юго-восточного направления.

15:46, 7 мая Днепропетровская область (Синельниковский р-н) - угроза применения врагом ударных БпЛА с северо-восточного направления.

15:26, 7 мая Вражеские БпЛА на востоке Харьковской области продолжают движение в западном, юго-западном и северо-западном направлениях.