Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире Украинского центра безопасности и сотрудничества 24 Канала рассказал, что тактика россиян не изменилась до трехдневного перемирия, которое предложил Владимир Путин. Им важно создать невыносимые условия прежде всего для гражданского населения Украины.

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Россиянам не удается достичь цели террора

Военные говорят, что ничего нового – ни этой ночью, ни во время предыдущих обстрелов – они не видели.

Он добавил, что на самом деле, этот "шахедный" террор, к которому прибегают россияне, направлен именно против мирного населения.

И их тактика здесь проста: "Если мы не можем ничего сделать с Вооруженными Силами Украины, то остается давить на гражданское население", которое, по мнению агрессора, должно склонить власть к любому перемирию – на любых условиях, выгодных России,

– сказал Сергей Кузан.

Он добавил, что ВСУ научились эффективно противодействовать обстрелам, а гражданское население искренне поддерживают военных. Несокрушимость украинского народа проявляется не в лозунгах, а в готовности пережить весь тот террор, который оказывает враг.

Кузан добавил, что в России уже признают: украинцы оказались гораздо устойчивее россиян. Дестабилизировать всю Россию и привести к ее поражению в войне, значительно вероятнее, чем в Украине.

Нас часто убеждают в обратном: что украинцы слабее, что государство и армия якобы несостоятельны. Но, по оценкам самих врагов, институционально мы сильнее и устойчивее. У нас значительно выше готовность выдержать ракетный или дроновый террор, а также любые другие удары. А вот Россия уже показала свою уязвимость,

– сказал Кузан.

Он добавил, что когда Пригожин с "вагнеровцами" начал поход на Москву, то не нашлось никого, кто бы его остановил. И так же не найдется того, кто остановит другого командира, если тот захочет захватить власть. Именно этого боится российская верхушка. Он подытожил, что Россия сильна, пока имеет нефтяные доходы и способна платить генералам. Но когда ситуация ухудшится – терпеть и быть такими стойкими, как украинцы, они не смогут.