Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Путін не зацікавлений в припиненні війни. Однак він також не хоче мати негативні наслідки від того, що відкине варіант з припиненням вогню та подальшими переговорами.

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Чого хоче Путін

Як наголосив Фейгін, під час АТО та ООС були неодноразові спроби дійти піти на припинення вогню та переговори. Росія порушувала домовленості. Все закінчилося повномасштабною війною.

Зараз Путін хоче продати "сурогат" припинення вогню. Воно не веде до перемир'я. Він не хоче довгострокового припинення вогню, яке переросте в переговори. Путін взагалі нічого не робить для того, аби досягнути миру. Фактично він хоче, аби 8-9 травня дрони не били по Москві,

– сказав Фейгін.

Крім того, диктатор побоюється посилення санкцій, якщо він публічно відкине варіант з перемир'ям. Тому Путін й пропонує короткострокові перемир'я, які й так не буде дотримуватися.

Нагадаємо, російський диктатор оголосив про так зване перемир'я на 9 травня. Воно триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. Раніше Росія порушила великоднє перемир'я майже 3000 разів.