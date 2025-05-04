Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Володимира Зеленського й Петра Павела за підсумками зустрічі в Празі.

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Зеленський висловився щодо провокацій на 9 травня

На пресконференції журналісти нагадали, що днями раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які прибудуть до Москви на парад 9 травня. Тому журналісти поцікавилися, чи можуть бути провокації від Росії.

У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що Україна розуміє, що її сусід – Росія та на що готова країна-агресорка заради якихось радикальних політичних дивідендів всередині своєї держави. Коментуючи так зване "травневе перемир'я", президент України наголосив, що це не перші обіцянки Кремля щодо нібито "припинення вогню".

Так, на Великдень Росія вже обіцяла режим припинення вогню та давала сигнали США, що нібито готова до миру. Однак під час так званого "великоднього перемир'я" російська армія здійснила понад 100 штурмів на фронті.

Тому Зеленський вважає, що до 9 травня Росія може вдатися до різних провокацій, адже це в стилі Кремля. Президент України додав, що зараз Москва хоче припинення вогню, але водночас сьогодні на фронті відбулася найбільша кількість штурмів за останні місяці.

Віри немає. Провокації можуть бути, але це залежить від росіян. Якщо хтось їм ще вірить, то нехай це спробують на собі,

– заявив Зеленський.

Під час пресконференції Зеленський також заявив, що варто посилити тиск на Росію, інакше агресор не піде на реальні кроки щодо завершення війни. Президент України також наголосив, що російському диктатору "слід не танками хизуватися на параді, а думати про закінчення війни".