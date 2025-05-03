Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Hlavné správy.

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Що говорять про здоров'я Роберта Фіцо

Майже рік тому, а саме 15 травня 2024 року, після невдалого замаху Роберт Фіцо отримав численні вогнепальні поранення. Днями з'явилися чутки, що прем'єр має проблеми з здоров'ям, які вимагають від нього обмеження діяльності.

Все почалося з того, що Фіцо не з'явився на дебатах з колишнім президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном. Сам Земан згодом визнав, що прем'єр-міністр "почувався погано" у зв'язку з травмами, отриманими після вбивства. Невдовзі після цього Фіцо скасував програму до Дня праці.

Робочу програму прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо на 1 травня скасовано,

– оголосила в канцелярія уряду без подальших подробиць.

Прем'єр-міністр Словаччини мав відпрацювати символічну зміну в пекарні в Нітрі, виступити з промовою на святкуваннях у Ліптовському Мікулаші, а також планував взяти участь у будівництві травневих дерев у Великому Залужі.

У своїх соцмережах Роберт Фіцо заявив, що в нього "дещо інші уявлення про те, як має виглядати робоча програма" на 1 травня. Причину скасування візитів він не повідомив.

Водночас два тижні тому словацький лідер справді визнав, що його здоров'я погіршилося.

"Дорогі друзі, травма, отримана під час замаху, останніми днями завдає мені страждань. Мені навіть довелося скасувати частину свого розкладу", – сказав Фіцо у зверненні.

Схоже тепер під питанням і анонсований візит Роберта Фіцо до Москви 9 травня. На парад також мав прибути президент Сербії Александар Вучич, але після поїздки до США політик занедужав і його госпіталізували до лікарні.