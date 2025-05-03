Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інформаційне агентство Tanjug.

Читайте також Вучич перервав візит до США: чому президент Сербії скасував низку зустрічей

Александар Вучич потрапив до лікарні

В адміністрації президента підтвердили, що Александар Вучич 3 травня був госпіталізований до Військово-медичної академії (ВМА) в Белграді. Цей медичний заклад часто використовують для лікування перших осіб держави.

У Військово-медичній академії президента Сербії зустріли міністр охорони здоров'я Златібор Лончар та доктор Драган Дінчич.

Відомо, що Вучичу стало зле під час візиту до США. Там він звернувся по медичну допомогу, після чого, за результатами обстеження, ухвалив рішення повернутися до Сербії. Через погіршення самопочуття політик не зміг узяти участь у головних заходах, заради яких прибув до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич планує поїхати до Москви на військовий парад з нагоди 9 травня. Крім того, Белград, за словами політика, братиме участь у "спільній" організації заходу.

Раніше в The Telegraph повідомляли, що Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо Вучич дійсно приїде до Росії на "парад перемоги" до Владіміра Путіна.