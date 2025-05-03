Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информационное агентство Tanjug.

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Александар Вучич попал в больницу

В администрации президента подтвердили, что Александар Вучич 3 мая был госпитализирован в Военно-медицинскую академию (ВМА) в Белграде. Это медицинское учреждение часто используют для лечения первых лиц государства.

В Военно-медицинской академии президента Сербии встретили министр здравоохранения Златибор Лончар и доктор Драган Динчич.

Известно, что Вучичу стало плохо во время визита в США. Там он обратился за медицинской помощью, после чего, по результатам обследования, принял решение вернуться в Сербию. Из-за ухудшения самочувствия политик не смог принять участие в главных мероприятиях, ради которых прибыл в Соединенные Штаты.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич планирует поехать в Москву на военный парад по случаю 9 мая. Кроме того, Белград, по словам политика, будет участвовать в "совместной" организации мероприятия.

Ранее в The Telegraph сообщали, что Сербии могут заблокировать вступление в Европейский Союз, если Вучич действительно приедет в Россию на "парад победы" к Владимиру Путину.