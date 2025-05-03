Он возвращается в Белград из-за ухудшения самочувствия. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в РТС, передает 24 Канал.

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Что известно о поездке

Вучичу внезапно стало плохо, из-за чего он обратился за медицинской помощью. После обследования президент решил вернуться в Сербию, не появившись на главных мероприятиях, ради которых приехал в США.

В офисе Вучича пообещали сообщить подробности "в ближайшие дни".

К слову, сербский лидер успел пообщаться с бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и конгрессвумен Клаудией Тенни, которая недавно предлагала сделать день рождения Дональда Трампа официальным государственным праздником в США.

Напомним, 9 мая Вучич планирует посетить парад на Красной площади в Москве. Кроме того, Сербия будет участвовать в "совместной" организации мероприятия. Из-за этого стране грозит блокирование вступления в Европейский Союз.