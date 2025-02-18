Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз Клаудии Тенни 14 февраля. Отмечать день рождения американского президента хотят 14 июня – вместе с Днем флага США.

Смотрите также Американский флаг на Марсе: какой будет космическая политика Трампа и какой план у Маска

Как аргументируют инициативу

По словам республиканки, ни один современный лидер США не был более значимым для страны, чем Трамп.

Тенни называет 45-го и 47-го президента "наиболее важным президентом в современной американской истории", который возглавил США во времена "больших международных и внутренних потрясений".

Так же, как день рождения Джорджа Вашингтона признан государственным праздником, этот законопроект добавит день рождения Трампа в этот список, признавая его основателем Золотого века Америки,

– убеждает конгрессвумен.

Она призывает навсегда закрепить "вклад Трампа в американское величие" и важность американского флага в законе.

Напомним, в Time назвали победу Трампа на президентских выборах "исторической", поскольку он стал самым старым американским лидером, занимавшим пост. Кроме того, американский журнал признал Трампа "Человеком года 2024".