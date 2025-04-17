Об этом он заявил в среду, 16 апреля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Более того, Белград даже примет участие в планировании вышеупомянутого мероприятия.

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Сербия примет участие в параде

Александар Вучич раскрыл, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Кроме того, Сербия, по его словам, будет участвовать в "совместной" организации соответствующего мероприятия...

В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, в котором мы объявили о своем участии,

– заявил президент Сербии.

Напомним, The Telegraph сообщало, что Сербии могут заблокировать вступление в Европейский Союз, если ее президент Александар Вучич в следующем месяце приедет в Россию на "парад победы" к Владимиру Путину.

К слову, также парад в Москве планирует посетить словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Глава словацкого правительства отверг призыв главы дипломатии ЕС Каи Каллас к европейским лидерам не посещать Москву 9 мая.