12 червня, 10:25
Відчувається подорожчання: як змінився курс злотого майже в середині червня
Основні тези
- 12 червня офіційний курс злотого в Україні знизився до 11,14 гривні.
- Середній курс злотого в банках: купівля – 10,80 гривні, продаж – 11,45 гривні; в обмінниках: купівля – 11,10 гривні, продаж – 11,20 гривні.
Курс злотого в Україні стабільний. У червні відбувалися незначні коливання курсу, однак, вони майже не відчутні.
Як змінився офіційний курс злотого в Україні
12 червня, офіційний курс злотого знизився до – 11,14 гривні (-3 копійки, порівняно з 11 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Як змінився курс злотого у банках та обмінниках
Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий:
- купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 11 червня);
- продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін).
А от в обмінниках зміни майже невідчутні:
- купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок);
- продаж – 11,20 гривні за злотий (+5 копійок).
Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих
- у банку придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 145 гривень;
- в обміннику купити 100 злотих можна приблизно за 1 120 гривень.
Скільки гривень можна виручити за 100 злотих зараз
- якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 080 гривень;
- при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити орієнтовно – 1 110 гривень.