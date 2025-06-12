Відчувається подорожчання: як змінився курс злотого майже в середині червня

Курс злотого в Україні стабільний. У червні відбувалися незначні коливання курсу, однак, вони майже не відчутні.

Як змінився офіційний курс злотого в Україні 12 червня, офіційний курс злотого знизився до – 11,14 гривні (-3 копійки, порівняно з 11 червня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Українська економіка здатна обігнати російську: Бессент спрогнозував, коли це може відбутися Як змінився курс злотого у банках та обмінниках Як показують дані "Мінфіну", середній курс злотого у банках зараз такий: купівля – 10,80 гривні за злотий (без змін, якщо порівнювати з 11 червня);

продаж – 11,45 гривні за злотий (без змін). А от в обмінниках зміни майже невідчутні: купівля – 11,10 гривні за злотий (+5 копійок);

продаж – 11,20 гривні за злотий (+5 копійок). Скільки треба гривень, аби купити 100 злотих у банку придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 145 гривень;

в обміннику купити 100 злотих можна приблизно за 1 120 гривень. Скільки гривень можна виручити за 100 злотих зараз якщо обмінювати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 080 гривень;

при обміні 100 злотих в обміннику, можна виручити орієнтовно – 1 110 гривень.