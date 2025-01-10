За скільки можна придбати 100 доларів у січні 2025

Курс залежить від місця, де здійснюється обмін. Потрібно враховувати, що невеликі коливання відбуваються постійно. Однак, регулятор контролює ситуацію, не допускаючи вагомих змін.

Який курс долара встановлено 10 січня

10 січня НБУ встановив курс на рівні 42,28 гривні за долар, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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У банках середній курс встановлено такий:

купівля здійснюється в середньому за 42,20 гривень за долар;

продаж відбувається в середньому за 42,97 гривні за долар.

В обмінниках встановлено такий курс:

купівля відбувається в середньому по 42,97 гривні за долар;

продаж здійснюється за курсом – 43,05 гривні за долар.

Зверніть увагу! Конвертація через Mastercard здійснюється за курсом 42,23 гривні за долар. У Visa аналогічний курс – 42,23 гривні за долар.

Скільки потрібно витратити на покупку 100 доларів