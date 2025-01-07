Товарообіг в Україні у 2024 році перевищив 100 мільярдів доларів
7 січня 2025, 12:53Читать новость на русском
У 2024 році товарообіг України сягнув 112,3 мільярда доларів. Це на 13% більше ніж у 2023 році (99,4 мільярда доларів).
Яким був товарообіг України у 2024 році
Торік в Україну було імпортовано товарів на 70,7 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держмитслужбу.
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Водночас експорт у 2024 році сягнув 41,6 мільярда доларів. Оподаткований імпорт торік сягнув 57,4 мільярда доларів (це 81% від загального обсягу).
Які країни найбільше імпортували товари в Україну:
- Китай – 14,4 мільярда доларів;
- Польща – 7 мільярда доларів;
- Німеччина – 5,4 мільярда доларів.
Найбільші обсяги експорту здійснювались з України до:
- Польщі – 4,7 мільярда доларів;
- Іспанії – 2,9 мільярда доларів;
- Німеччину – 2,8 мільярда доларів.
Які товари найбільше імпортувала та експортувала Україна
З загального обсягу товарів, що були ввезені, частку 65% склали:
- товари, що належать до категорії "машини, устаткування та транспорт" – 25 мільярда доларів;
- продукція хімпромисловості – 11,7 мільярда доларів;
- паливно-енергетичні продукти – 8,9 мільярда доларів.
Серед продукції, що була експортована, найбільша частка таких товарів:
- продовольчі товари – 24,6 мільярда доларів;
- метали та вироби з них – 4,4 мільярда доларів;
- машини устаткування та транспорт – 3,5 мільярда доларів.