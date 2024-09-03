Менше точно не буде: уряд встановив різний розмір мінімальних виплат для пенсіонерів

Вперше цьогоріч мінімальна пенсія зросла з 1 січня. Тоді вона склала 2 361 гривню, як прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Як зросла мінімальна пенсія

У березні відбулася індексація. Внаслідок цього, мінімальні пенсійні виплати зросли.

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Тепер розмір мінімуму залежить від віку, стажу та стану здоров'я: