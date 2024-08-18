Яка зараз мінімальна та максимальна пенсія в Україні

18 серпня 2024, 18:32
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

ПФУ

Зараз мінімальна та максимальна пенсія прямо залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня цього року цей показник зріс.

Який розмір мінімальної та максимальної пенсії

Зараз розмір мінімуму для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривню. Відповідно, максимальна пенсія сягає – 23 610 гривень.

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А от мінімальна пенсія стала більше ніж 2 361 гривня з 1 березня 2024 року. Внаслідок підвищення, мінімуми тепер такі:

  • 2 980 гривень отримують пенсіонери віком до 70 років при повному стажі 30/35 років;
  • 2 980 гривень мають особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу
  • 3 240 гривень отримують люди віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;
  • 3 370 гривень – від 80 років та які мають страховий стаж 20/25 років;
  • 3 370 гривень надається людям віком від 65 років, які не працюють та мають повний страховий стаж – 30/35 років;
  • 2 725 гривень можуть отримувати пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу).