10 березня, 14:43
Якщо ще не прийшла пенсія: де дізнатися як зросла виплата через індексацію
Основні тези
- Інформацію про зростання пенсій через індексацію можна знайти на електронному порталі Пенсійного фонду, авторизувавшись через КЕП, "Дія. Підпис" або BankID.
- Індексація пенсій у 2025 році склала 11,5%.
Зазвичай українцям надходять пенсії з 4 по 25 число. Ще далеко не всі пенсіонери змогли побачити як змінились їхні виплати через індексацію.
Де є інформація про зростання пенсій через індексацію
Інформацію про актуальний розмір пенсій можна знайти онлайн на електронному порталі Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Інструкція як знайти інформацію про зміну розміру виплат:
- зайти на портал електронних послуг ПФУ;
Зауважте! Зайти на портал електронний портал Пенсійного фонду можна за посиланням.
- авторизуватися через КЕП, "Дія. Підпис", BankID;
- зайти у розділі "Моя пенсія" (там видно розмір актуальної пенсійної виплати).
Що потрібно знати про індексацію 2025
- Показник цьогорічної індексації – 11,5%.
- Уряд встановив ліміти, відповідно до яких, пенсії можуть зрости мінімум на 100 гривень, максимум – 1 500 гривень.
- Середній розмір зростання пенсій внаслідок проведеної індексації – 556 гривень.
- Середня пенсія в Україні, завдяки індексації, виросла з 5 789 до 6 345 гривень.