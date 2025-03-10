Якщо ще не прийшла пенсія: де дізнатися як зросла виплата через індексацію

Зазвичай українцям надходять пенсії з 4 по 25 число. Ще далеко не всі пенсіонери змогли побачити як змінились їхні виплати через індексацію.

Де є інформація про зростання пенсій через індексацію Інформацію про актуальний розмір пенсій можна знайти онлайн на електронному порталі Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ. Читайте також Чи зможе Україна отримати російські заморожені активи як репарації Інструкція як знайти інформацію про зміну розміру виплат: зайти на портал електронних послуг ПФУ; Зауважте! Зайти на портал електронний портал Пенсійного фонду можна за посиланням. авторизуватися через КЕП, "Дія. Підпис", BankID;

зайти у розділі "Моя пенсія" (там видно розмір актуальної пенсійної виплати). Що потрібно знати про індексацію 2025 Показник цьогорічної індексації – 11,5%.

Уряд встановив ліміти, відповідно до яких, пенсії можуть зрости мінімум на 100 гривень, максимум – 1 500 гривень.

Середній розмір зростання пенсій внаслідок проведеної індексації – 556 гривень.

Середня пенсія в Україні, завдяки індексації, виросла з 5 789 до 6 345 гривень.