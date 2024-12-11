За рік комуналка в Україні подорожчала на майже 20%: на скільки збільшились тарифи

Зараз в Україні діє мораторій на зростання частини тарифів. Водночас деякі житлово-комунальні послуги продовжують дорожчати.

Як зросли тарифи для українців за рік

Цьогоріч вартість електроенергії зросла на 63,6%. Зараз цей тариф для побутових споживачів складає 4,32 гривні за кіловат-годину, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держстат.

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Нагадаємо! З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію подорожчав з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину.

Також збільшились такі тарифи:

вартість послуги прибирання сміття зросла на 6,8%;

утримання та ремонту житла – на 3,9%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 11,4%.

При цьому, вартість газу для побутових споживачів цьогоріч не змінилась. Не збільшились і такі тарифи:

тариф на водопостачання;

гарячу воду;

каналізацію.

Зверніть увагу! Наведені статистичні дані були розраховані, спираючись на інформацію за період з листопада 2023 до листопада 2024 року.