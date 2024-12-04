Борги українців по мікрокредитам у 2024 році зросли майже вдвічі

З січня по вересень 2024 року українці оформили загалом майже 6 мільйонів мікрокредитів. Загальна сума цих запозичень сягнула 37,11 мільярда гривень.

Яка ситуація з мікрокредитами в Україні

У 2024 році українці оформили майже таку кількість позик, як і у 2023 році. Однак, загальна сума заборгованості по кредитах цьогоріч зросла майже вдвічі у порівнянні з минулим роком, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

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Цікаво, що близько 90% мікрокредитів взяті онлайн.

Середня сума кредитів у 2024 році зросла у 1,3 раза, порівняно з 2023 роком і сягнула 6 190 гривень. Торік це значення було – 4 830 гривень.

У 2024 році в середньому, щомісяця укладається орієнтовно 670 тисяч договорів. А у 2021 році це значення було майже вдвічі меншим – 1,2 мільйона.

Зверніть увагу! За перші дев'ять місяців 2024 року сума заборгованості українців за мікрокредитами зросла з 9,3 до 16 мільярдів гривень. Тобто у 1,7 раза.