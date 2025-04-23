Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025
- Світовий банк прогнозує зростання ВВП України у 2025 році на 2% з подальшим відновленням до 5,2% у 2026 році за умов припинення військових дій.
- Зниження очікувань пов'язане з зменшенням зовнішнього попиту, нестачею робочої сили, перебоями з електроенергією та воєнними діями.
ВВП України зростатиме гірше ніж очікувалось. Щобільше, цьогоріч це збільшення буде меншим ніж торік.
Як зростатиме ВВП України у 2025 році
У 2025 році ВВП України, імовірно, зросте на 2%, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Очікується, що в Україні зростання сповільниться до 2% цього року, перш ніж відновиться до 5,2% у 2026 році, якщо припиняться військові дії та розпочнеться реконструкція,
– йдеться у документі.
Важливо! Раніше Світовий банк вважав, що у 2026 році зростання складе – 7%.
Торік показник збільшення склав – 2,9%. Зниження очікувань відносно зростання ВВП пов'язане з:
- зменшенням зовнішнього попиту;
- нестачею робочої сили;
- перебоями з електроенергією;
- воєнними діями.
Зверніть увагу! МВФ також прогнозує зростання ВВП України на цей рік на рівні 2%. На наступний рік цей показник дещо відрізняється від прогнозу Світового банку – 4,5%.