Що відомо про цю справу

З матеріалів справи відомо, що чиновник вимагав 15 доларів США з підприємця, який намагався продовжити договір оренди на спортивний майданчик для дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Зверніть увагу! Зараз вказана ділянка використовується для футбольних тренувань однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що знаходиться у Деснянському районі.

В обмін на хабар посадовець обіцяв "допомогу" в отриманні земельної документації в органах державної влади та місцевого самоврядування. А у подальшому – "безпроблемне" погодження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА,

– повідомляє СБУ.

СБУ та Нацполіція затримали чиновника під час отримання хабаря. Розслідування триває, вказаному посадовцю поки що обирають запобіжний захід.

Зауважте! Затриманому загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.