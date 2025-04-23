Как будет расти ВВП Украины в 2025 году
В 2025 году ВВП Украины, вероятно, вырастет на 2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Читайте также "Порешать" не получилось: СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника, который "торговал" разрешениями на землю
Ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в этом году, прежде чем восстановится до 5,2% в 2026 году, если прекратятся военные действия и начнется реконструкция,
– говорится в документе.
Важно! Ранее Всемирный банк считал, что в 2026 году рост составит – 7%.
В прошлом году показатель увеличения составил – 2,9%. Снижение ожиданий относительно роста ВВП связано с:
- уменьшением внешнего спроса;
- нехваткой рабочей силы;
- перебоями с электроэнергией;
- военными действиями.
Обратите внимание! МВФ также прогнозирует рост ВВП Украины на этот год на уровне 2%. На следующий год этот показатель несколько отличается от прогноза Всемирного банка – 4,5%.