Как будет расти ВВП Украины в 2025 году

В 2025 году ВВП Украины, вероятно, вырастет на 2%, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Ожидается, что в Украине рост замедлится до 2% в этом году, прежде чем восстановится до 5,2% в 2026 году, если прекратятся военные действия и начнется реконструкция,

– говорится в документе.

Важно! Ранее Всемирный банк считал, что в 2026 году рост составит – 7%.

В прошлом году показатель увеличения составил – 2,9%. Снижение ожиданий относительно роста ВВП связано с:

уменьшением внешнего спроса;

нехваткой рабочей силы;

перебоями с электроэнергией;

военными действиями.

Обратите внимание! МВФ также прогнозирует рост ВВП Украины на этот год на уровне 2%. На следующий год этот показатель несколько отличается от прогноза Всемирного банка – 4,5%.