Як зміниться тариф на електроенергію з грудня

У 2024 році тариф на електроенергію зріс. З 1 червня 2024 року він сягнув 4,32 гривні за кіловат-годину.

Яким буде тариф на електроенергію у грудні

У грудні тариф на світло для побутових споживачів не буде змінюватись, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

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Нагадаємо! Тариф на електроенергію раніше складав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Щобільше тариф на електроенергію для більшості споживачів має бути незмінним до травня 2025 року. Варто зауважити, що є громадяни які уже зараз можуть платити за світло менше.

Така опція доступна власникам двозонних лічильників, оскільки їхній тариф ділиться на дві частини:

денний тариф , що діє з 7:00 до 23:00 – складає 4,32 гривні за кіловат-годину;

, що діє з 7:00 до 23:00 – складає 4,32 гривні за кіловат-годину; нічний тариф – з 23:00 – 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Хто може платити за світло вдвічі менше

Майже вдвічі менший тариф діє для власників електроопалювальних установок протягом опалювального сезону (тобто, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року). Для таких громадян зменшена вартість 1 кіловату електроенергії складає – 2,64 гривні.

Зверніть увагу! Такий тариф на електроенергію діє за умови споживання менш як 2 тисячі кіловат-годин на місяць.